Englisch lernen mit der KI: Wir haben es getestet

Immer mehr Serien auf Streaming-Plattformen werden nur noch in englischer Sprache angeboten, Werbeslogans sind ohnehin mit Anglizismen durchzogen und selbst ihren Kindern rutschen am Frühstückstisch immer häufiger englische Wörter aus dem Nutella-verschmierten Gesicht? Die englische Sprache ist allgegenwärtig. Und seien wir uns ehrlich: Sie wird auch nicht mehr verschwinden.