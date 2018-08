Aus Eifersucht vermeintliche Rivalin attackiert

Weil sie glaubte, dass ihr Freund sie betrüge, attackierte eine 17-jährige Villacherin am Mittwoch kurz nach Mitternacht ihre vermeintliche (20-jährige) Rivalin aus Villach-Land und riss sie an den Haaren zu Boden. Dabei erlitt die 20-Jährige Abschürfungen und Prellungen. Die Verletzte begab sich selbstständig ins LKH Villach, außerdem gab sie an, dass die Anschuldigungen nicht den Tatsachen entsprechen. Die 17-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.