Mit Klein-Lkw: Wilde Irrfahrt im Arlbergtunnel!

Eine gefährliche Irrfahrt leistete sich ein Rumäne in der Nacht auf Mittwoch im und vor dem Arlbergtunnel! Der 36-Jährige, der auf dem Weg nach Frankreich war, fuhr in Österreichs längster „Straßenröhre“ zunächst in Fahrtrichtung Tirol. Nachdem er bemerkt hatte, dass er in die falsche Richtung fährt, wendete er im Tunnel. Die Irrfahrt war damit aber noch lange nicht vorbei…