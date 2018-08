Wiener Taxler fährt Hund nieder - und flüchtet

Anzeige gegen unbekannt erstattet

Neben der Angst um das Leben ihres kleinen Hundes kämpft die 24-jährige Hundebesitzerin jetzt auch mit massiven Geldsorgen. So kommen auf die Studentin, die nebenbei am Flughafen Wien-Schwechat arbeitet, Behandlungskosten in der Höhe von etwa 7000 Euro zu. Dass der Lenker des Taxis ausgeforscht wird, ist wohl unwahrscheinlich: „Wir haben zwar Anzeige gegen unbekannt erstattet, haben aber nicht den Eindruck, als würde die Polizei dem Fall nachgehen“, so Maximilian K.