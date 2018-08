Sturz bei Radrennen: Schicksal oder Straftat

Zwei Jahre ist es her, dass sich das Leben für einen Gailtaler Hobbysportler völlig verändert hat. Der Mann geriet mit dem Reifen seines Rennrades beim ARBÖ-Radmarathon auf der Innerkremser Landesstraße in einen Asphaltriss, kam zu Sturz und brach sich dabei den 6. Brustwirbel, was eine Querschnittlähmung zur Folge hat. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat sich diesen tragischen Unfall genau angesehen und glaubt, dass er zu verhindern gewesen wäre - wenn sich der Hauptverantwortliche des Radrennens die Strecke genauer angesehen hätte.