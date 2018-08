Jagd auf Blau-Gelb

Die Herausforderer: Austria Salzburg will nach personellem Umbau wieder mitreden. „Die Aufgaben in der Vorbereitung haben wir gut gelöst, in der Meisterschaft heißt es Konstanz reinbringen. Aufstieg wäre ein Zuckerl, das wir gerne annähmen“, betont Coach Schaider. Mit Neumarkt und Eugendorf werden weitere Ex-Westligisten in der Spitze erwartet. „Wir sind bereit, wollen so hoch wie möglich, aber auch die Jungen forcieren“, hätte Eugendorf-Trainer Deliu indes auch kein Problem damit, sollte es nicht für die Top Drei reichen. In die selbe Kerbe schlägt Zell-Trainer Reindl: „Ich sehe uns im Bereich des Vorjahrs. Wir können jeden ärgern, aber auch von jedem geärgert werden“