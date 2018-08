Drei Kassensysteme aus Unternehmen gestohlen

Die unbekannten Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag zu. Laut Polizeiangaben in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr. Sie gelangten in das Firmengebäude, indem sie die Balkontüre an der Hinterseite des Unternehmens aufbrachen. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten und transportierten drei tragbare Kassensysteme sowie auch eine dazugehörige Empfangsantenne ab. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.