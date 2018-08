Fehler-Software nur in 7600 BMW-Pkw eingespielt?

Es war der Aufreger heuer im März: Einen Tag vor der Präsentation des Jahresergebnisses gab’s beim Autohersteller eine Razzia der Staatsanwaltschaft München. Der Vorwurf: Abgas-Manipulation! Das Werk in Steyr und die Zentrale in München waren im Visier. Mehr als vier Monate danach dauern die Ermittlungen an. Möglich aber, dass weniger Fahrzeuge betroffen sind, als zuerst gedacht.