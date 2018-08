Vanessa Mai gibt dem Schlager neue Farben

Fließende Grenzen

So experimentiert Mai, Schwiegertochter von Andrea Berg („Tausendmal belogen“), mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen. Sie nimmt Pop, Rap und Electro-Pop in ihre Lieder auf, unterlegt sie mit einem elektronischen Soundbett und versieht sie mit modernen Rhythmen. Mit dem in den USA lebenden Musikproduzenten und Komponisten Lukas Loules (45) hat sie Teile des neuen Albums in Los Angeles aufgenommen. „Das, was ich mache, ist da drüben Pop“, sagt Mai: „Hier ist es Schlager.“ Dies zeige, dass Grenzen fließend seien. „Schlager“ ist ein Doppelalbum. Der erste Teil besteht aus zwölf neuen Liedern. Hinzu, im zweiten Teil, kommen zwölf bekannte Songs. Mai hat sie neu eingesungen und frisch produziert - und modernisiert.