„Größte Arabischstunde“ und internationale Kritik

Das in Israel vor knapp zwei Wochen verabschiedete Nationalitätsgesetz sorgt sowohl im In- als auch im Ausland für viel Wirbel. Das Gesetz definiert Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes und bekräftigt Jerusalem als dessen Hauptstadt. Zudem gilt nur mehr Hebräisch als offizielle Amtssprache, während Arabisch nur noch einen „Sonderstatus“ erhält. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft der Führung in Jerusalem „Faschismus“ vor. Auch die EU zeigt sich besorgt. Ein arabischer Parlamentsabgeordneter hat aus Protest gegen die Ausgrenzung von Nicht-Juden sein Mandat niedergelegt. Am Montag protestierten Tausende Menschen in Tel Aviv im Rahmen einer „Arabischstunde“ gegen das Nationalitätsgesetz.