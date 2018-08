Alko-Lenker (74) verlor Kontrolle über sein Mofa

Zu tief ins Glas geschaut hatte am Montag ein 74-Jähriger in Osttirol. Trotzdem schwing er sich auf sein Kleinkraftrad und fuhr auf der Gemeindestraße in Schlaiten in Richtung Osten. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu.