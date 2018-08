FPÖ würde Salvini den Urlaub in Wels nicht zahlen

„Krone“: Und was sagen Sie zum Vorwurf, dass die FPÖ von den Turbulenzen in der Regierung ablenken möchte?

Rabl:Auch das ist nicht richtig. Die Partei liefert in der Regierung eine Super-Performance ab. Das bestätigen auch die Umfragewerte. Dass einzelne Themen bei einer Reform manchen Personen nicht so gefallen, ist doch selbstverständlich.