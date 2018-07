Nach Mallorca-Verbot: FPÖ OÖ lädt Salvini ein

Lob für Salvini vom Welser FPÖ-Bürgermeister

„Salvini hat in Europa einen Nachdenkprozess in der Einwanderungspolitik bewirkt und mitgeholfen, einen ungeregelten Zuzug nach Europa zu verhindern“, ist auch der freiheitliche Welser Bürgermeister Andreas Rabl mit seinem Parteichef auf Linie. Aus diesem Grund setzten die Blauen mit der Einladung einen „bewussten Kontrapunkt“. Haimbuchner: „Ich würde mich freuen, wenn Innenminister Salvini meine oberösterreichische Heimat besucht.“ Rabl könnte sich vorstellen, dass Salvini das traditionelle Welser Volksfest besucht oder als Radfahrer in der Rennradregion Wels in die Pedale tritt. „Die Einladung steht“, so Rabl.