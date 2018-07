Millionen Menschen bald ohne Staatsbürgerschaft?

Eine derzeit in Indien laufende Volkszählung schürt im Bundesstaat Assam die Angst vor millionenfachen Deportationen. Der Grund: Im sogenannten Nationalen Bürgerregister (NRC) sind nur Bewohner enthalten, die beweisen können, dass sie bereits vor 1971 in Assam gelebt haben - dem Jahr, als Millionen Menschen vor dem Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch nach Indien flohen. Mehr als 30 Millionen Menschen hatten sich für eine Aufnahme in die Liste beworben. Mehr als vier Millionen wurde dieser Wunsch nicht erfüllt, ihnen könnte nach Ablauf der Einspruchsfrist die indische Staatsbürgerschaft aberkannt werden.