Polizei stoppt Betrügerin in Hotelpension

Bereits seit zwei Jahren soll die 57-jährige deutsche Staatsbürgerin immer wieder ihre betrügerischen Aktionen in Kärnten gesetzt haben. Am Freitag wurde sie schließlich von Polizeibeamten in einer Pension in Velden gestellt und einvernommen. Sie wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.