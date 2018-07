Falsche 50er: 615 „Blüten“ in Tirol sichergestellt

In Österreich sind von Jänner bis Juni 5.938 gefälschte Banknoten sichergestellt worden. Obwohl das ein Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 darstellt, ist der Schaden um rund drei Prozent auf 320.805 Euro gesunken. In Tirol wurden insgesamt 615 Blüten „aus dem Verkehr gezogen“. Das gab die Nationalbank (OeNB) am Freitag in einer Aussendung bekannt.