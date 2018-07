Amazon-KI erkennt Politiker als Verbrecher

US-Behörden setzen bereits KI-Systeme ein

Auch, wenn Amazon beschwichtigt: Dass KI-Systeme zur Gesichtserkennung in den USA längst eingesetzt werden, ist bekannt. In dem Bericht wird etwa auf die Polizei in Orlando im US-Bundesstaat Florida verwiesen, welche Experimente - wohlgemerkt mit Fotos der Polizisten, die das System später einmal nutzen sollen - in diesem Bereich macht. Im US-Bundesstaat Oregon hat die Polizei bereits ein System zur Gesichtserkennung im Einsatz. Es wurde mit 300.000 Fotos von Kriminellen gefüttert und kann genau verfolgen, welche einmal verhaftete Person wo von einer Kamera aufgenommen wird. Auch hier kommt das Amazon-System zum Einsatz, das diese Dienste für erstaunlich günstige sechs bis zwölf US-Dollar pro Monat bereitstellt.