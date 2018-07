Neue Technologie erkennt Sex-Vorlieben am Gesicht

„Ich habe die Bombe nicht gebaut. Ich habe den Menschen nur gezeigt, dass sie existiert“, zitiert der britische „Guardian“ am Samstag den in Warschau geborenen Psychologen und Sohn eines Programmiererpaares, der heute an der Universität Cambridge lehrt. Kosinski hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines Vordenkers erarbeitet, der mithilfe riesiger Datenberge und Künstlicher Intelligenz Zusammenhänge erkennen kann, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie existieren. Kosinski schließt nicht nur von Facebook-„Likes“ auf Persönlichkeit oder Intellekt eines Menschen. Er errechnet sogar aus Bildern des Gesichts, welche sexuelle Orientierung er hat.