Innsbruck: Stadt-Arbeiter blitzen für die Polizei

„Keine Abzocke“

Im Vordergrund stehe dabei stets die Verkehrssicherheit. So werden die Kontrollen hauptsächlich im Bereich um Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altersheime, Zebrastreifen oder Haltestellen durchgeführt. Von Abzocke könne keine Rede sein, betonen Polizei und Stadt unisono: „Neben präventiven Maßnahmen wie Polizeipräsenz oder Radar-Attrappen tragen auch Geldstrafen zu mehr Verkehrssicherheit bei. Es geht darum, das Bewusstsein zu verändern“, erklärt Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung und appelliert an die Autofahrer, sich an die Tempolimits zu halten.