Lenker mit gefälschten Kennzeichen am Auto auf A 1

Ein österreichischer Staatsbürger war mit seinem Pkw auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs, wobei vorne und hinten am Pkw augenscheinlich totalgefälschte österreichische Kennzeichentafeln angebracht waren. Der Mann wurde deshalb von Polizisten in Regau einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle konnten im Kofferraum des Fahrzeuges drei weitere Paare totalgefälschte Kennzeichentafeln aufgefunden werden.