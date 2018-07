Most- und Saft-Produzent findet Geschmack am Senf

Lugendorf 7 in Tragwein: Hinter dieser Adresse steckt der Bio-Bauernhof Pankrazhofer, der für Saft und Most bekannt ist. Bei ausgewählten Gastronomiebetrieben - etwa im Hotel Guglwald in Vorderweißenbach, im Lebensquell in Bad Zell oder im Wirtshaus Knapp am Eck in Steyr - kann der Durst mit Produkten von Norbert und Eva Eder gestillt werden. In den letzten Jahren hat das Paar verstärkt auch Essig produziert. Nun machen die Landwirte den nächsten Schritt: So gibt’s nun erstmals Pankrazhofer-Senf in Bio-Qualität. „Zwei Jahre haben wir probiert, aber das war mir jetzt doch zu wenig“, sagt Norbert Eder, der heuer auf einer Fläche von zweieinhalb Hektar Senf angebaut hat.