Joan Baez ließ der Nostalgie keinen Platz

Am Ende strömten die Zuschauer nach vorne an die kleine Bühne und man war an die Bilder von Woodstock erinnert: Eine Frau mit einer Gitarre reicht aus, um die Massen zu bewegen - auch wenn die langen, verstrubbelten schwarzen Haare einem silbern glänzenden Kurzhaarschnitt gewichen sind. Mit den Zeilen von „Laugh and laugh the whole day through. And half the summer‘s night“ („Donna, Donna“) verabschiedete sich Joan Baez von dem Publikum, so dass es trotz Abschiedsschmerz nicht anders als lächelnd und begeistert aus dem Wiener Konzerthaus in die warme Sommernacht treten konnte.



APA/Nadine Zeiler