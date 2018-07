Baustellendiebe rückten in Dietach mit Kleinbus an

Die Polizisten befragten nach dem Diebstahl auf einer Baustelle in Dietach die Anrainer, doch niemand hatte etwas bemerkt. Denn die Diebe haben offenbar einfach so getan, als wären sie Arbeiter, fuhren mit einem Kleinbus an und luden 30 Fassadendämmplatten auf das Fahrzeug. Dann fuhren sie seelenruhig mit der Beute davon. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.