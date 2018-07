Gesuchter Häftling versteckte sich in Gartenhütte

Mit zwei europäischen Haftbefehlen eines Gerichts in Kecskemet in Ungarn war nach dem 49-jährigen Gewalttäter gesucht worden. Ob er aus der Haft entflohen ist oder vor Haftantritt hatte flüchten können, ist unklar. Jedenfalls bekamen heimische Zielfahnder den Tipp, dass er in Oberösterreich sein könnte.