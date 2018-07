In Oberösterreich droht Aus für Bezirksgerichte

Länder als Reformverweigerer

Auch der Linzer Bürgermeister und Städtebund-Chef Klaus Luger (SPÖ) ist zwiegespalten. „In den größeren Städten spielt die Schließung der Bezirksgerichte keine Rolle, am Land schon!“ Dass der Bund das Veto-Recht abschaffen will, kann er verstehen. „Sonst ist es sehr schwer, eine Reform zu machen. In der Vergangenheit haben die Länder viele Reformen verhindert.“ So wie Hingsamer ist auch er über die Alleingänge der Bundesregierung verärgert.