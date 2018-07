Wenn die Kinder ständig streiten

Als Erstes sollten Sie versuchen herauszufinden, warum Ihre Tochter auf einmal nicht mehr fahren möchte. Generell ist es wichtig, dass Ihr Nachwuchs weiß, dass er sich auf Sie verlassen kann. Sprechen Sie das Unsicherheitsgefühl an, das wahrscheinlich da ist, weil sie das erste Mal ohne ihre Schwestern unterwegs ist. Es gibt Sicherheit, wenn Sie vertrauensvoll besprechen, dass Sie immer für Ihre Tochter da sind und Sie im Notfall auch sofort zum Camp kommen würden. Plaudern Sie darüber, wie sich Ihre Jüngste das Camp vorstellt. Manchen Kindern macht es Angst, nicht genau zu wissen, was sie erwartet. Sich darüber auszutauschen macht die Ängste schon ein gutes Stück kleiner. Wie geht es Ihnen mit dem „Loslassen“ Ihrer Jüngsten? Reflektieren Sie Ihre eigenen Gefühle. Oft ändert sich viel, wenn Eltern ihre Gefühle klären und von ganzem Herzen darauf vertrauen, dass ihr Spross die neue Herausforderung gut meistern wird. Es kann sein, dass auch Ihrer Tochter der Abschied dann plötzlich nicht mehr so schwerfällt.