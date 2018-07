Kürbiskernöl wird Fall für EU-Gerichtshof

Steirer begehren in Brüssel auf

Locker lassen wird man in der Causa keinesfalls: „Auf EU-Ebene will man die Rückverfolgbarkeit zu den Produzenten nicht anerkennen. Dabei kann jeder über die Nummer am weiß-grünen Etikett im Internet den Bauern abrufen, der für diese Flasche die Kerne geliefert hat, ebenso die Mühle, in der das Öl gepresst wurde, sowie den Produzenten, der das Öl in den Verkehr gebracht hat“, erklärt Cretnik. Eine Klage beim Europäischen Gerichtshof wird eingebracht.