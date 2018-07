Hotelgäste lassen sogar Bilder und Möbel mitgehen!

Ganze Möbelgarnitur geklaut

Das Problem mit diebischen Gästen kennt auch Christoff Seibert, Direktor vom Hotel Schillerpark in Linz: „Einmal hat nach einem Besuch ein Tisch samt dazugehörigem Hocker und Stuhl gefehlt. Der Gast muss das Ganze in der Nacht via Fahrstuhl zu seinem Auto gebracht haben.“ Auch Fernseher wurden früher oft mitgenommen. Zur Zeit wird gerne die Minibar geplündert und der Inhalt ohne Bezahlung eingesteckt. Einmal konnte man im Hotel Schillerpark einen Gast auf frischer Tat ertappen. „Ich hörte Flaschen im Koffer des Kunden klappern und bat ihn, den Koffer zu öffnen“, so Seibert.