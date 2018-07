Neuer Hitzerekord in Japan: 41,1 Grad nahe Tokio

Tausende Menschen in Spitäler eingeliefert

Wegen der Hitzewelle in Japan sind in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 12.000 seien aufgrund der sehr hohen Temperaturen bis zum 15. Juli in Krankenhäuser eingeliefert worden, mindestens 15 Personen seien in diesem Zeitraum gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit.