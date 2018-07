Polizei mit 300-PS-Flitzer auf Bewerbersuche

Eine einzigartige Lackierung, ein Gewicht von 847 Kilogramm und unter der Haube satte 300 PS - für ihre Rekrutierungskampagne fährt die österreichische Polizei erneut durchaus beeindruckende Geschütze auf - diesmal den KTM X-Bow GT, der im Zuge der „X-Bow Battle-Tage“ am Salzburgring feierlich an das Innenministerium übergeben wurde. „Wir sorgen mit dieser Marketing-Maßnahme für die nötige Aufmerksamkeit, die die Polizei braucht, um junge Menschen anzusprechen bzw. auf die Polizei zuzugehen“, so Generalsekretär Peter Goldgruber.