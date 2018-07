Frauen entkamen nur dank Gegenwehr Sex-Tätern

Umklammert

Und in Linz-Kleinmünchen wurde - wie erst kürzlich einer 17-Jährigen passiert - wieder eine Frau (30) von einem Triebtäter verfolgt, von hinten umklammert und unsittlich im Gentialbereich berührt, ehe sie den Sexstrolch verjagen konnte. Seit Juni war das bereits der fünfte Sex-Überfall in diesem Gebiet. Ob es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, ist laut Polizei aufgrund teils vager Personenbeschreibungen noch unklar.

Im jüngsten Fall sucht die Polizei jedenfalls einen Mann, eher arabischer Typus, mindestens 170 cm groß mit normaler Statur und dunklem kurzen Haar. Er trug eventuell Brille, war bekleidet mit schwarzer Hose, dunklem T-Shirt und schwarzen Schuhen.

Zweckdienliche Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des Stadtpolizeikommandos Linz unter der Telefonnummer: 059133 45 3333.