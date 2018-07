Führerscheinneuling überschlug sich mit Auto

Ein 18-jähriger Führerscheinneuling aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am 19. Juli 2018 um 22.40 Uhr in Gurten in Richtung Aurolzmünster. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.