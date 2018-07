„Ich hoffe, wir haben jetzt genug bezahlt“

Genau dort will Schober seine Stärken ausspielen. „Wir haben in der Quali schon super Leistungen gezeigt“, ist er zuversichtlich. Rang fünf in Brands Hatch etwa gab ihm einen „extremen Push. Unser Speed beweist, dass wir ganz vorne mitfahren können.“ Nun gilt es, das auch in den beiden Rennen am Samstag und Sonntag umzusetzen. Denn Schober möchte sich unbedingt einen Traum erfüllen: „Ich will in dieser Saison noch aufs Podest fahren!“