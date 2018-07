Vier Kinder überstanden schweren Unfall unverletzt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 20-jähriger Italiener in Leisach Richtung Lienz. Laut eigenen Angaben verfiel der junge Mann dann plötzlich in einen Sekundenschlaf. Er geriet mit seinem Pkw auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto aus Belgien, heißt es im Polizeibericht. Dieses wurde in Folge rechts von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam schließlich auf dem Autodach zu liegen. Der Italiener krachte mit seinem Pkw in die Mauer der Bahnunterführung, wo sein Fahrzeug schwer beschädigt stehen blieb.