Hitzige Debatte um Krähen-Abschuss entbrannt

Hormone im Futter

Was aber tun, um die teils großen Schäden in der Landwirtschaft einzudämmen? „Wenn mir jemand eine gute Alternative präsentiert, bin ich jederzeit bereit, darüber zu reden“, betont Landesrat Hans Seitinger. Von mit Hormonen versetztem Futter zur Geburtenregulierung, wie es etwa in Amerika schon gemacht wurde, hält er wenig: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass so nicht auch andere Tiere zu Schaden kommen.“