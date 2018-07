Bei erster Ausfahrt mit dem neuem Quad verunglückt

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 16. Juli 2018 kurz nach 21 Uhr mit seinem erst an jenem Tag gekauften Quad in seinem Hausgarten über die Wiese. Mit dem rechten Hinterrad kam er dann vermutlich gegen die Hausmauer, wobei das Kfz umkippte und er darunter zum Liegen kam. Er wurde schwer verletzt mit der Rettung in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Sein zu Besuch gekommener 29-jähriger Verwandter wurde vom umstürzenden Quad gestreift und vermutlich leicht verletzt.