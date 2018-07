Deutscher Kassenärzte-Chef plant Notaufnahmegebühr

„Wenn sich bestimmte Patienten dem Angebot der niedergelassenen Ärzte dauerhaft entziehen und das System nach Gusto nutzen, wie es ihnen gerade einfällt, muss das finanzielle Sanktionen nach sich ziehen“, meint Kassenärzte-Chef Andreas Gassen gegenüber „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ zu einer Notaufnahmegebühr. In der Notaufnahme würden schlichtweg zu viele Patienten landen. „Eine finanzielle Steuerung wäre genau der Hebel, der helfen würde. In vielen anderen Ländern Europas ist so etwas längst üblich“, so Gassen.