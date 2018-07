Trickbetrüger „bedienten“ sich bei Geldstapel

Dreiste Trickbetrüger trieben am Wochenende in Seefeld ihr Unwesen. Ein Pärchen wollte in einem Hotel mit einem 500-Euro-Schein eine Decke kaufen. Während die Rezeptionistin das Wechselgeld zählte, wurde sie von der Frau immer wieder abgelenkt - und der Mann schnappte sich in der Zwischenzeit unbemerkt mehrere Scheine. Der Schaden: über 1000 Euro!