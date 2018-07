Öko-Wohnbau setzt auf das Geschäft mit „Betongold“

Hinter dem Namen Öko-Wohnbau verbirgt sich eine Vertriebsplattform, die sich auf Immobilien-Investments spezialisiert hat. Altbauten werden revitalisiert oder Gebäude auf für 99 Jahre gepachteten Grundstücken als Holzmassivbauten errichtet. In Bad Ischl, Bad Goisern oder auch in Stadt Haag wurden bereits Projekte realisiert, in Vöcklabruck und in Adlwang steht man in den Startlöchern, wo ebenfalls sogenannte all-in99-Vorsorgewohnungen in einem dreigeschoßigen Standard-Wohnbau entstehen.