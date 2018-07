Gemeinderat zieht gegen Stadt und Land vor Gericht

Kritik an Großparteien

Als Einzelmandatar im Steyrer Gemeinderat hat er in den Ausschüssen derzeit kein Stimmrecht und darf auch keine Anträge einbringen. „Auch Wortmeldungen sind mir nicht gestattet“, so Freisais. Gerade für Bürgerlisten, Bewegungen oder Kleinparteien sei das demokratiepolitisch bedenklich. „Die großen Parteien haben scheinbar das Gestaltungsmonopol gepachtet“, fühlt sich der Einzelkämpfer arg benachteiligt.