Zwei Männer bei Streit um Frau mit Messer verletzt

Blutige Auseinandersetzung am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit in der Landeshauptstadt Linz: Dort gerieten sich zwei einheimische Männer im Alter von 27 und 28 Jahren in die Haare. Das Motiv für die immer heftiger eskalierende Fehde soll der Streit um eine Frau gewesen sein.