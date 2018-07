Vater und seine zwei Söhne aus Wattenmeer gerettet

Dramatische Szenen in der Nordsee: Weil eine Gruppe Männer Schreie im Watt hörte, alarmierte sie die Seenotretter. Diese entdeckten daraufhin einen Vater und seine zwei Söhne. Dem Mann stand das Wasser bereits bis zum Hals, seine Kinder klammerten sich an ihn. Es war eine Rettung in allerletzter Sekunde.