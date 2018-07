Punktlandung für fetzige Glitzershow „Mamma Mia“

Superhit-Medley

Ausgelassene Stimmung verbreitete das peppige Ensemble (Choreographie: Anthony Van Laast) vor allem beim fetzigen „Gib mir, gib mir, gib mir!“ Am Schluss der fast dreistündigen Show riss es zum Superhit-Medley jeden einzelnen Besucher vor Begeisterung vom Sitz - nur mit dem Mitsingen klappte es leider nicht so richtig, denn die deutsch gesungenen Lied-Versionen machten so manchen ABBA-Evergreen ein wenig fremd. Die Originale hätten wohl mehr Freude bereitet.Trotzdem: Ohne Ohrwurm hat an diesem Abend wohl niemand das Linzer Musiktheater verlassen!