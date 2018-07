Motorrad übersehen: 28-Jähriger schwer verletzt

Trotz Gegenverkehr bog ein Pkw-Lenker aus dem Zillertal (54) am 13.07.2018 gegen 20.10 Uhr auf der B 169 in Mayrhofen in Fahrtrichtung Norden links zum Bahnhof ab, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad kam. Der einheimische Lenker des Motorrades (28) stürzte über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig und wurde erheblich verletzt.