Tödlichster Bombenanschlag in Pakistan seit Jahren

Nach dem schwersten Anschlag in Pakistan seit Jahren sind nach offiziellen Angaben bereits 128 Todesopfer zu beklagen. „Mehr und mehr Menschen in den Kliniken sterben“, sagte Qaim Lashari, der Verwaltungschef der betroffenen Region in der südpakistanischen Provinz Baluchistan, am Freitagabend. 130 Menschen wurden verletzt. Es war bereits der dritte Anschlag auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage.