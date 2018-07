Keine Beschränkung für Touristen in der Steiermark

Städte wie Salzburg und Barcelona werden von Touristen überrannt, in Orten wie Dürnstein gibt es mehr Gäste als Bewohner: Wann ist es genug, wann wird der Zugang reguliert? Diese Debatte gewinnt an Fahrt. In der Steiermark sind die Probleme noch nicht so groß, punktuell werden aber die Kapazitätsgrenzen erreicht.