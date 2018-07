Der Lungau voller junger Helfer

Am Donnerstag mussten 800 junge Florianis in 120 Durchgängen auf einer Hindernisbahn Schlauchleitungen verlegen, Knoten binden, Geräte richtig ablegen und einen Staffellauf über 400 Metern bewältigen. Es ging um Schnelligkeit und Präzision. Freitag standen Geschicklichkeitsspiele im Ort an. „Sie haben sich alle prima geschlagen“, lobt Landesjugendreferent Albert Brandstätter, der heuer, passend zum 40. Jubiläum Salzburger der Feuerwehrjugend, seinen 40. Geburtstag feiert. Heute wird der spannende Rekordversuch gestartet. Die „Krone“ wird berichten!