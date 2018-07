EU-Gipfel: Demo verlief ohne Zwischenfälle

Die Teilnehmer trugen zum Teil selbst bemalte Plakate mit Slogans wie „Eure Furcht tötet“ oder „Wir wollen den rechten Seehofer nicht in Tirol“ mit sich. Auch eine Abordnung der „Omas gegen Rechts“ hatte sich eingefunden. Kurz vor 20.00 Uhr setzte sich dann der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führte unter anderem über den Burggraben, Museumsstraße und Bruneckerstraße wieder zurück in die Altstadt.In Innsbruck stehen während des Treffens über 1000 Polizisten im Einsatz. Zudem überwacht das Österreichische Bundesheer mit mehr als 1100 Soldaten sowie 26 „Militärluftfahrzeugen“ verstärkt den Luftraum über Tirol.