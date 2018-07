Integrationskurse „richtig und absolut sinnvoll“

Er hat in den 1990er-Jahren längere Zeit in Syrien gelebt, moderiert die ARD-„Tageschau“ sowie das „Nachtmagazin“. Bekannt wurde er durch seine TV-Show „Marhaba - Ankommen in Deutschland“, in der er auf Arabisch deutsche Werte vermittelte. Mit seinem fließenden Arabisch übersetzte er Freitagsgebete aus deutschen Moscheen für seinen Bestseller „Inside Islam“. Constantin Schreiber, 39, gebürtiger Deutscher, war am Donnerstag Gast in einer Werteklasse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Wien-Landstraße - und zeigte sich dabei begeistert von unseren Pflicht-Integrationskursen.