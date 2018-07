„Fortnite“ startet in die fünfte Saison

„Fortnite“ startet am Donnerstag in die fünfte Staffel. Wie Entwickler Epic Games mitteilte, bringt Staffel fünf des Shooters zahlreiche Neuerungen mit sich: Unter anderem tauchen neuerdings Wikingerschiffe, antike Statuen und Wüstenabschnitte in der Spielwelt auf, die um die beiden Orte „Paradise Palms“ und „Lazy Links“ erweitert wurde. Mit der Allradkarre findet sich zudem das erste Vier-Mann-Fahrzeug auf der Karte.